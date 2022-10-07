В Кремле рассказали о поздравивших Путина с юбилеем зарубежных лидерах

Кремль: лидеры Турции, Киргизии, Кубы и ЮАР по телефону поздравили Путина с юбилеем

Президент России Владимир Путин, которому 7 октября исполнилось 70 лет, провел телефонные разговоры с лидерами Турции, Киргизии, Кубы, ЮАР, а также с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, которые поздравили его с юбилеем. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что помимо поздравлений от президентов этих стран — Реджепа Тайипа Эрдогана, Садыра Жапарова, Мигеля Диаса-Канеля и Сирила Рамафосы — Путин получил многочисленные послания и телеграммы от других зарубежных лидеров и правительств, руководителей международных организаций и представителей общественно-политических кругов.

«В ходе телефонных разговоров затрагивались вопросы развития двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы», — рассказали в Кремле.

Ранее сообщалось, что Путина поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко, который заявил, что дорожит доверительными отношениями со своим российской коллегой, а также выразил уверенность, что Минск и Москва смогут «достойно ответить на глобальные вызовы».