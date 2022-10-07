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Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Президент Белорусии заявил, что дорожит доверительными отношениями с президентом России

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием, заявив, что дорожит доверительными отношениями со своим российской коллегой, а также выразил уверенность, что Минск и Москва смогут «достойно ответить на глобальные вызовы». Об этом сообщает ТАСС.

«Примите самые сердечные поздравления с юбилеем. Будучи истинным лидером великой державы, вы принимаете выверенные и непростые решения в целях обеспечения независимого развития Российской Федерации, защиты традиций и ценностей российского народа», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также пожелал Путину отменного здоровья и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей.

Кроме того, Лукашенко с уверенностью заявил, что Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и смогут выйти на новый уровень стратегического партнерства.

Президент Белорусии также добавил, что очень дорожит «открытыми и доверительными отношениями» с президентом России.

Ранее Лукашенко потребовал разобраться со участившейся спекуляцией в Белоруссии.

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Татьяна Антоненко
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