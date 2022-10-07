Глава СПЧ пообещал отправить под суд бывшего омбудсмена Украины

Глава СПЧ Фадеев: экс-омбудсмен Денисова пойдет под суд, несмотря на статус правозащитника

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев пообещал добиться суда над бывшим омбудсменом Украины Людмилой Денисовой. Сообщение опубликовано в Telegram-канале российского ведовства.

«Все равно впереди суды, и рано или поздно мы этого добьемся: подобных людей будем судить. Когда будут суды с документами, доказательствами, такие, как она, пойдут под суд, несмотря на свой статус якобы правозащитника», — заявил он.

По словам главы СПЧ, распространение фейков о ВС России со стороны бывшего правозащитника ведут еще к большим жертвам в ходе конфликта на Украине.

«Буча сработала — все западные СМИ были заполнены этой ложной информацией. Это настоящая проблема, не только проблема ситуации на Украине, а вообще — информационного поля», — подчеркнул Фадеев.

Ранее Денисова призналась, что разведка просила ее намеренно распространять многочисленные фейки о российской армии. Она также рассказала, что доклады о якобы зверствах ВС России на Украине помогали политикам вести эффективные диалоги в парламентах европейских стран. После таких заявлений, как считает бывший омбудсмен, Европейский союз соглашался поставлять новую военную помощь армии Украины.

В конце мая Верховная Рада сняла с поста Денисову, занимавшую должность с 2018 года. Увольнение омбудсмена было связано с невыполнением ею своих обязанностей в вопросах организации гумкоридоров, обмена пленными.