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Бывший омбудсмен Украины ответила Вовану и Лексусу на вопрос о фейках о ВС РФ

Бывший омбудсмен Украины призналась в распространении фейков о ВС РФ по просьбе разведки

Фото: ГО «Український інтерес»

Бывший уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова призналась, что разведка просила ее намеренно распространять многочисленные фейки о российской армии. Об этом она рассказала в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые позвонили ей под видом экс-посла США в России Майклом Макфолом. Запись публикует телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

В разговоре с пранкерами Денисова также заявила, что нынешним омбудсменом Украины Дмитрем Лубинцом она недовольна. По ее мнению, он отказался рассказывать выдуманную историю о тюрьме на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Помимо этого, как рассказала Денисова, ее доклады о якобы зверствах ВС России на Украине помогали политикам вести эффективные диалоги в парламентах европейских стран. После таких заявлений, как считает бывший омбудсмен, Европейский союз соглашался поставлять новую военную помощь армии Украины.

В конце мая Верховная Рада сняла с поста уполномоченного по правам человека, за ее увольнение проголосовали 234 парламентария. Людмила Денисова, занимавшая должность с 2018 года, ранее сообщала, что замена готовилась с подачи Офиса президента.

Российские пранкеры разыгрывают мэров европейских столиц, в том числе Берлина, Вены и Мадрида, а также известных режиссеров, писателей и политических деятелей. В частности, недавно Вован и Лексус выдали себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и пообщались с президентом Молдавии, которая рассказала, при каких обстоятельствах в стране можно объявить мобилизацию.

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Варвара Кошечкина
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