Президент Молдавии ответила Вовану и Лексусу на вопрос о мобилизации в стране

Майя Санду в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом допустила мобилизацию в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые выдали себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, рассказала, при каких обстоятельствах в стране могут объявить мобилизацию. Видеоролик с фрагментом розыгрыша опубликован в Telegram-канале пранкеров.

В беседе с пранкерами Санду отметила, что власти Молдавии готовятся к любому развитию событий, и допустила проведение мобилизации. «Во-первых, если русские подойдут близко к Одессе, мы должны быть готовы принять население Одессы, которая находится всего в 70 километрах от нашего контрольно-пропускного пункта на границе», — сказала она. По ее мнению, это станет первым вызовом для властей Молдавии.

Она также утвердительно ответила на вопрос о том, рассматривает ли руководство республики возможность провести в стране мобилизацию. «Да, если это произойдет, то, конечно, мы проведем мобилизацию», — заявила Санду. Глава Молдавии призналась, что у страны небольшая армия, но республика будет защищаться «настолько эффективно, насколько мы сможем с учетом ресурсов, которые у нас есть».

На счету пранкеров розыгрыши мэров ряда европейских столиц, в том числе Берлина, Вены и Мадрида, а также известных режиссеров и писателей. В июне Вован и Лексус пообщались с бывшим президентом США Джорджем Бушем-младшим. В ходе розыгрыша он заявил пранкерам, что миссия Украины состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских войск.