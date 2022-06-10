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Джордж Буш-младший назвал миссией Украины уничтожение российских солдат

Экс-президент США Буш-младший назвал миссией Украины уничтожение российских солдат

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Бывший президент США Джордж Буш-младший, которого разыграли российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), во время беседы с ними заявил, что миссия Украины состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских солдат. Ранее не публиковавшийся фрагмент беседы с Бушем стал доступен на Rutube-канале пранкеров.

«Ваша миссия [Украины] состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских войск. Вопрос в том, будете ли вы продолжать получать необходимую помощь. Я, конечно, на это надеюсь», — высказался экс-президент США в ходе беседы с пранкерами, один из которых представился президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Буша, для Соединенных Штатов важно продолжать оказывать Украине необходимую поддержку. «Наши военные действительно поддерживают то, что вы делаете, господин президент», — заявил бывший американский лидер, обращаясь к пранкеру.

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Предыдущую часть разговора с Бушем пранкеры опубликовали в мае. В ходе разговора экс-президент США также подтвердил работу биолабораторий Соединенных Штатов на Украине. Буш подтвердил слова пранкеров о том, что Пентагон финансирует много биолабораторий на постсоветском пространстве. Кроме того, он рассказал о том, как США нарушили обещание не расширять НАТО.

В конце марта видеохостинг YouTube удалил канал Вована и Лексуса. Тогда пранкеры назвали ограничение доступа к аккаунту «политическим шагом». Они заявили, что канал был удален по требованию британских силовых ведомств после публикации ролика с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, в разговоре с которым Вован и Лексус представились премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. После публикации ролика с Бушем-младшим платформа также удалила резервный аккаунт пранкеров.

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Асель Минбаева
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