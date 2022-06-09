YouTube удалил канал пранкеров Вована и Лексуса

Видеохостинг YouTube удалил резервный канал российских пранкеров Вована и Лексуса

Видеохостинг YouTube удалил резервный канал российских пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова). Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

«Сегодня YouTube вновь удалил наш резервный канал Vovan & Lexus. Видимо, в этот раз наши видео не угодили ведомствам уже за океаном, ведь они сильно ударили по их имиджу», — высказались пранкеры.

Вован и Лексус также усомнились в том, что YouTube является свободной платформой. «В очередной раз YouTube заставляет задуматься, что "свободная" площадка и вовсе не такая уж свободная», — написали они.

По мнению пранкеров, западные власти «пытаются зачистить за собой следы преступных слов, которые уже давно разошлись по всей сети». «Но весь интернет удалить не удасться», — заключили они.

17 мая российские пранкеры, известные розыгрышами популярных политиков и звезд шоу-бизнеса, пошутили над бывшим американским президентом Джорджем Бушем-младшим.

Ранее YouTube удалил основной канал Вована и Лексуса. Тогда пранкеры назвали ограничение доступа к аккаунту «политическим шагом». Они сообщили, что канал был удален по требованию британских силовых ведомств. Это произошло после того, как пранкеры разыграли министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Они позвонили ему и, представившись премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, задали несколько вопросов.