Российского футболиста оштрафовали на 400 тысяч рублей за уклонение от армии

Экс-футболиста «Уфы» Белозерова оштрафовали на 400 тысяч рублей за покупку военного билета

Ленинский районный суд Уфы приговорил к штрафу 23-летнего бывшего футболиста молодежной сборной клуба «Уфа» Дмитрия Белозерова за попытку дать взятку должностному лицу, чтобы уклониться от службы в армии. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Башкирии.

Молодой человек признан виновным в покушении на дачу взятки. Суд назначил российскому футболисту штраф в размере 400 тысяч рублей.

По данным следствия, в 2019 спортсмен хотел купить военный билет за 175 тысяч рублей. Он передал нужную сумму посреднику, но тот не выполнил требования.

Футболист признал вину и написал явку с повинной. Прокурор просил оштрафовать юношу на 2,6 миллиона рублей, но защита требовала уменьшить штраф, так как футболист еще учится и не имеет заработка, уточнили в Telegram-канале SHOT.

Ранее стало известно, что хоккеиста Лукина оштрафовали на 2,2 миллиона рублей за взятку для получения водительских прав.