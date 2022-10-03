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Российского хоккеиста Лукина оштрафовали на два миллиона рублей за дачу взятки

Хоккеиста Лукина оштрафовали на 2,2 млн рублей за взятку для получения водительских прав

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В Ленинском районном суде Уфы хоккеиста ханты-мансийского клуба «Югра» Владислава Лукина оштрафовали за дачу взятки для получения водительского удостоверения. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщает ТАСС.

Лукина приговорили к штрафу в размере 2,2 миллиона рублей.

Ранее защитник заявил, что 18 апреля хоккеист добровольно оформил явку с повинной по факту незаконной передачи денег за уклонение от военной службы и получение водительских прав. Представляющий государственное обвинение прокурор запросил для россиянина наказание в виде штрафа в 3 миллиона рублей.

22 сентября Лукин признался в даче взятки сотруднику военкомата, чтобы не служить в армии. Его адвокат рассчитывает на мягкое наказание.

6 сентября суд приговорил к штрафу в размере 2 миллионов рублей хоккеиста Михаила Воробьева, также подкупившего сотрудника военкомата, чтобы не служить в российской армии. Третий фигурант дела — хоккеист Анвар Сулейманов — получил пять лет условно.

О возбуждении уголовного дела в отношении спортсменов стало известно в начале июля. Правоохранители узнали о подкупе сотрудника военкомата хоккеистами в ходе расследования дела бывшего полицейского Фарита Самигуллина, который помогал спортсменам уфимского клуба избежать армии и готовил им военные билеты.

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Екатерина Власова
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