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Хоккеист Лукин сознался в суде в даче взятки за уклонение от армии

Хоккеист Лукин признал в суде вину по делу о даче взятки за уклонение от службы в армии
Владислав Лукин (слева)

Владислав Лукин (слева). Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Ленинском районном суде Уфы состоялся допрос обвиняемого — нападающего хоккейного клуба «Югра» Владислава Лукина, в ходе которого он признал вину в даче взятки должностному лицу, чтобы уклониться от службы в армии. Об этом сообщает ТАСС.

Сознавшись в совершении преступления, подсудимый заявил о раскаянии в содеянном.

Его адвокат Сергей Кожевников рассчитывает на мягкое наказание в связи с добровольной явкой в правоохранительные органы и признанием вины.

6 сентября этот же суд приговорил к штрафу в размере 2 миллионов рублей хоккеиста Михаила Воробьева, также подкупившего сотрудника военкомата, чтобы не служить в российской армии. Третий фигурант дела — хоккеист Анвар Сулейманов получил пять лет условно.

О возбуждении уголовного дела в отношении спортсменов стало известно в начале июля. Правоохранители узнали о подкупе сотрудника военкомата хоккеистами в ходе расследования дела бывшего полицейского Фарита Самигуллина, который помогал спортсменам уфимского клуба избежать армии и готовил им военные билеты.

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Любовь Ширижик
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