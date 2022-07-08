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Спорт

Появились детали дела хоккеистов из России из-за взяток для отсрочки от армии

Хоккеистов Воробьева, Лукина и Сулейманова будут судить за взятки для отсрочки от армии

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Российских хоккеистов Михаила Воробьева, Владислава Лукина и Анвара Сулейманова будут судить за дачу взятки для отсрочки от армии. Детали дела появились на сайте Ленинского районного суда Уфы.

Против спортсменов были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 291 («Дача взятки в крупном размере») УК РФ. Хоккеистам может грозить до 12 лет лишения свободы и штраф до трех миллионов рублей. По информации РИА Новости, игроки находятся под подпиской о невыезде, дата рассмотрения их дел еще не назначена.

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Хоккеисты являются воспитанниками уфимского клуба «Салават Юлаев», Сулейманов продолжает играть за команду. На игроков вышли в ходе рассмотрения дела бывшего полицейского Фарита Самигуллина, который помогал спортсменам клуба избежать армии и готовил им военные билеты. В его телефоне были обнаружены переписки с хоккеистами о покупке документов.

1 июля российский хоккеист Иван Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Федотов также мог купить военный билет через Самигуллина. При этом адвокат Федотова опроверг информацию.

Также сообщалось, что российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова разыскивают по подозрению в приобретении военного билета. Отец спортсмена Олег Капризов опроверг информацию о наличии у хоккеиста документа, заявив, что тот проходит обучение в вузе.

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