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Спорт

Против троих хоккеистов из России возбудили уголовные дела из-за военных билетов

Против троих игроков «Салавата Юлаева» возбудили дела за покупку военных билетов

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Против троих российских хоккеистов Анвара Сулейманова, Владислава Лукина и Михаила Воробьева возбудили уголовные дела за покупку военных билетов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Спортсменов обвиняют по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»). Хоккеистам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

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Хоккеисты являются воспитанниками уфимского клуба «Салават Юлаев», а Сулейманов продолжает играть за команду. На игроков вышли в ходе рассмотрения дела бывшего полицейского Фарита Самигуллина, который помогал спортсменам клуба избежать армии и готовил им военные билеты. В его телефоне были обнаружены переписки с хоккеистами о покупке документов.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной России Иван Федотов также мог купить военный билет через Самигуллина. Хоккеист якобы перевел ему деньги в банковском приложении. Однако адвокат Федотова опроверг наличие у спортсмена военного билета до призыва в армию.

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