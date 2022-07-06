Адвокат Федотова опроверг покупку хоккеистом военного билета

Адвокат Пономарев заявил, что у Ивана Федотова не было военного билета до призыва в армию

Алексей Пономарев, адвокат российского хоккейного вратаря Ивана Федотова, опроверг информацию о покупке игроком военного билета. Его слова приводит РИА Новости.

«На сегодняшний момент у следственных органов нет претензий по данному вопросу. Военного билета до того, как Федотов был отправлен в ряды вооруженных сил, у него не было. Поэтому вся эта информация не соответствует действительности», — заявил Пономарев. Он также отметил, что в период 2017 года, который обсуждается в СМИ, у голкипера была отсрочка от армии, так как он являлся студентом.

Ранее сообщалось, что Федотов мог купить военный билет через бывшего полицейского Фарита Самигуллина. Хоккеист якобы перевел ему деньги в банковском приложении.

Голкипера сборной России задержали 1 июля за уклонение от службы. Ситуация развивалась на фоне заключения Федотовым контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». Ранее он защищал цвета столичного ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина.