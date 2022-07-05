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Стало известно о купленном военном билете хоккеиста Федотова

Baza: хоккеиста Ивана Федотова могли отправить в армию из-за купленного военного билета
Иван Федотов

Иван Федотов. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российского хоккейного вратаря Ивана Федотова могли отправить в армию из-за купленного военного билета. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По информации источника, скандал вокруг Федотова может быть связан с задержанием бывшего полицейского Фарита Самигуллина. Он, как стало известно следствию, несколько лет помогал спортсменам уклоняться от службы.

В телефоне Самигуллина была обнаружена переписка, датированная несколькими годами ранее и связанная с военным билетом вратаря. Спортсмен, тогда еще выступавший за уфимский «Салават Юлаев», якобы собирался купить документ перед заключением контракта со столичным ЦСКА. Уточняется, что Федотов перевел деньги Самигуллину через банковское приложение.

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Ранее 5 июля председатель военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин назвал ситуацию вокруг 25-летнего вратаря вопиющей. «Мы видим явный пример так называемого репрессивного призыва», — посчитал он. Юрист добавил, что подобное происходит в России каждый год.

4 июля стало известно, что Федотова отправили в учебную часть Военно-морского флота России. Отмечалось, что голкипер пробудет там до сентября.

Федотова задержали 1 июля. Он был доставлен в военкомат, где у него случилось обострение гастрита. Ситуация развивалась на фоне недавнего заключения игроком контракта с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс».

ЦСКА хоккеист представлял с 2021 года. Также он стал серебряным призером Олимпиады-2022 в составе сборной России.

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