Стало известно о купленном военном билете хоккеиста Федотова

Baza: хоккеиста Ивана Федотова могли отправить в армию из-за купленного военного билета

Российского хоккейного вратаря Ивана Федотова могли отправить в армию из-за купленного военного билета. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По информации источника, скандал вокруг Федотова может быть связан с задержанием бывшего полицейского Фарита Самигуллина. Он, как стало известно следствию, несколько лет помогал спортсменам уклоняться от службы.

В телефоне Самигуллина была обнаружена переписка, датированная несколькими годами ранее и связанная с военным билетом вратаря. Спортсмен, тогда еще выступавший за уфимский «Салават Юлаев», якобы собирался купить документ перед заключением контракта со столичным ЦСКА. Уточняется, что Федотов перевел деньги Самигуллину через банковское приложение.

Ранее 5 июля председатель военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин назвал ситуацию вокруг 25-летнего вратаря вопиющей. «Мы видим явный пример так называемого репрессивного призыва», — посчитал он. Юрист добавил, что подобное происходит в России каждый год.

4 июля стало известно, что Федотова отправили в учебную часть Военно-морского флота России. Отмечалось, что голкипер пробудет там до сентября.

Федотова задержали 1 июля. Он был доставлен в военкомат, где у него случилось обострение гастрита. Ситуация развивалась на фоне недавнего заключения игроком контракта с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс».

ЦСКА хоккеист представлял с 2021 года. Также он стал серебряным призером Олимпиады-2022 в составе сборной России.