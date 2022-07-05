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Спорт

Юрист посчитал ситуацию с призывом хоккеиста Федотова вопиющей

Юрист посчитал ситуацию с призывом вратаря сборной России по хоккею Федотова вопиющей

Фото: Daniel Felipe Kutepov / Globallookpress.com

Председатель военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин оценил ситуацию с призывом в армию вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова. Его слова приводит «Говорит Москва».

Тригнин назвал ситуацию вокруг 25-летнего вратаря вопиющей. «Мы видим явный пример так называемого репрессивного призыва», — посчитал он. Юрист добавил, что подобное происходит в России каждый год.

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4 июля сообщалось, что Федотова доставили в учебную часть Военно-морского флота России. Отмечалось, что голкипер пробудет там до сентября.

Федотова задержали 1 июля. Он был доставлен в военкомат, где у него случилось обострение гастрита. Ситуация развивалась на фоне недавнего заключения игроком контракта с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс». Ранее Федотов представлял московский ЦСКА.

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