Юрист посчитал ситуацию с призывом хоккеиста Федотова вопиющей

Юрист посчитал ситуацию с призывом вратаря сборной России по хоккею Федотова вопиющей

Председатель военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин оценил ситуацию с призывом в армию вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова. Его слова приводит «Говорит Москва».

Тригнин назвал ситуацию вокруг 25-летнего вратаря вопиющей. «Мы видим явный пример так называемого репрессивного призыва», — посчитал он. Юрист добавил, что подобное происходит в России каждый год.

4 июля сообщалось, что Федотова доставили в учебную часть Военно-морского флота России. Отмечалось, что голкипер пробудет там до сентября.

Федотова задержали 1 июля. Он был доставлен в военкомат, где у него случилось обострение гастрита. Ситуация развивалась на фоне недавнего заключения игроком контракта с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс». Ранее Федотов представлял московский ЦСКА.