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Спорт

Отец Капризова отреагировал на информацию о покупке сыном военного билета

Отец хоккеиста Кирилла Капризова заявил, что сын учится и у него нет военного билета
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Олег Капризов, отец российского хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова, отреагировал на информацию о покупке сыном военного билета. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Мужчина опроверг информацию о купленном документе. «У нас нет военного билета. Кирилл учится сейчас, он ученик», — заявил он.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, на воинский учет хоккеист встал как студент Кемеровского государственного университета, а с 2021-го — как студент Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Срок его отсрочки по учебе истек 30 июня. Отмечается, что в случае призыва в армию Капризов отправится служить в ВДВ.

Ранее Капризова заподозрили в покупке военного билета. Форвард мог незаконно получить военный билет вместе с голкипером Иваном Федотовым.

Кирилл Капризов — олимпийский чемпион в составе сборной России. В 2019 году он выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА. В 2021 году он был признан лучшим новичком НХЛ.

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