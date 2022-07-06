SHOT: Хоккеиста Кирилла Капризова заподозрили в покупке военного билета

Российского нападающего «Минессоты Уайлд» Кирилла Капризова заподозрили в покупке военного билета. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Согласно версии следствия, Капризов, будучи игроком уфимского «Салавата Юлаева», незаконно получил военный билет вместе с голкипером Иваном Федотовым.

5 июля сообщалось, что задержание Федотова произошло из-за связей спортсмена с бывшим полицейским Фаритом Самигуллиным. Именно он, как полагает следствие, помогал спортсменам в обход законодательству оформлять военные билеты и избегать службы в армии.

Кирилл Капризов — олимпийский чемпион в составе сборной России. В 2019 году он выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА. В 2021 году он был признан лучшим новичком НХЛ.