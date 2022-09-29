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Российский хоккеист Лукин сознался в даче взятки за получение водительских прав

Хоккеист Лукин признался в даче взятки за водительское удостоверение, ему запросили штраф

Фото: Andrea Branca / Globallookpress.com

В Ленинском районном суде Уфы хоккеист ханты-мансийского клуба «Югра» Владислав Лукин сознался в еще одном преступлении — в даче взятки за получение водительского удостоверения. Об этом сообщил адвокат подсудимого Сергей Кожевников, пишет ТАСС.

На судебном заседании защитник заявил, что 18 апреля Лукин добровольно оформил явку с повинной по факту незаконной передачи денег за уклонение от военной службы и получение водительских прав.

Представляющий государственное обвинение прокурор запросил для россиянина наказание в виде штрафа в три миллиона рублей.

22 сентября Лукин признался в даче взятки сотруднику военкомата, чтобы не служить в армии. Его адвокат рассчитывает на мягкое наказание.

6 сентября суд приговорил к штрафу в размере 2 миллионов рублей хоккеиста Михаила Воробьева, также подкупившего сотрудника военкомата, чтобы не служить в российской армии. Третий фигурант дела — хоккеист Анвар Сулейманов — получил пять лет условно.

О возбуждении уголовного дела в отношении спортсменов стало известно в начале июля. Правоохранители узнали о подкупе сотрудника военкомата хоккеистами в ходе расследования дела бывшего полицейского Фарита Самигуллина, который помогал спортсменам уфимского клуба избежать армии и готовил им военные билеты.

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Любовь Ширижик
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