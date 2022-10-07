Женщина продолжила традицию умершей матери и получила 108 тысяч рублей

The Mirror: дочь сорвала джекпот благодаря числам умершей матери и чуть не лишилась его

Жительница английского города Галифакс, графство Уэст-Йоркшир, сорвала джекпот благодаря числам умершей матери и чуть не лишилась его, случайно выбросив билет. Об этом сообщает The Mirror.

Мать 44-летней Келли Ферт Кэрол каждую неделю играла в лотерею до смерти в возрасте 65 лет. Через два месяца после смерти матери Ферт разбирала ее квартиру и нашла карточку, на которой были записаны счастливые, по мнению матери, числа.

Дочь решила продолжить традицию матери и купила два билета к предстоящим розыгрышам, куда вписала эти числа. Когда в результате первого розыгрыша числа не совпали с выигрышными, она смяла билет и выбросила его. Однако счастливые номера выпали в результате следующего розыгрыша. Ферт причиталось два приза по 800 фунтов (54,1 тысячи рублей). В общей сложности женщина получила 1,6 тысячи фунтов (108,2 тысячи рублей).

«Я только что выбросила мусор из своего мусорного ведра. Поэтому я выскочила на улицу и начала искать в мусорных контейнерах до тех пор, пока не нашла билеты. К счастью, штрихкод оказался не поврежден», — рассказала британка. Ферт отнесла свои порванные билеты в магазин, где кассир помог ей собрать их из порванных кусков, а затем выдал ей выигрыш.

Женщина потратила деньги на семейную поездку в город Блэкпул. Она считает, что мать была бы рада знать, что ее числа принесли радость. «Мама любила Блэкпул. Это значило бы много для нее, что ее числа помогли нам создать особенные воспоминания. Мама была моим лучшим другом. Я каждый день скучаю по ней и не могу поверить, что ее числа принесли мне такую удачу», — подчеркнула британка.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Бейзингстоук, графство Хэмпшир, пришла в магазин за овощами, но вместо этого купила лотерейный билет и сорвала джекпот. Она рассказала, что хочет приобрести на выигранные деньги дом и открыть приют для животных.