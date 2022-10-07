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Дочь Майкла Джексона снялась в прозрачном наряде и порадовала фанатов

Дочь Майкла Джексона Пэрис снялась в прозрачном платье-комбанации и порадовала фанатов

Фото: @parisjackson

Американская актриса и певица Пэрис Джексон снялась в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

24-летняя дочь покойного музыканта Майкла Джексона опубликовала серию фото, на которых она позирует в кружевном платье-комбинации белого цвета, сидя на лестнице. На размещенных кадрах видно, что верх наряда просвечивает ее проколотые соски. Кроме того, прозрачный образ звезды дополнен плащом, оформленным цветочным принтом, высокими коричневыми сапогами из замши, чокером с шипами и солнцезащитными очками.

Публикация набрала более 162 тысяч лайков. Поклонники оценили фотосессию девушки и принялись писать комплименты в комментариях. «Очень красивая девушка!», «Женщина, ты потрясающая», «Горячая девушка», «Ох, уж этот взгляд!», «Этот образ очень крутой!» — высказывались они.

В июне Пэрис Джексон снялась в рекламной кампании новой коллекции купальников бренда бизнесвумен Ким Кардашьян Skims. Стилисты подобрали для знаменитости несколько образов. В частности, девушка примерила бикини белого и телесного цвета, а также облегающее боди на молнии.

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Мария Винар
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