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Россиянка умерла после операции в частной клинике

Пациентка умерла после операции в частной клинике в Черняховске Калининградской области

Фото: Artem Sobolev / news.ru / globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело после того, как пациентка умерла после операции в частной клинике в городе Черняховске Калининградской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального СУ СКР Наталья Гацко.

Как установило следствие, 12 сентября при оказании медицинских услуг у 34-летней женщины ухудшилось самочувствие. Несмотря на реанимационные мероприятия, она скончалась. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По информации источника, пациентка умерла в гинекологическом кресле во время операции по прижиганию эрозии. После введения местного анестетика у нее начались судороги, однако попытки снять судорожный синдром и провести реанимацию не принесли результата. Причиной смерти стал анафилактический шок, уточняет собеседник.

На данный момент обвиняемых по делу нет, для установления обстоятельств произошедшего назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, добавил источник.

15 сентября подросток умер в больнице Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе после операции на колене. Перед смертью несовершеннолетний впал в кому. Региональное управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело.

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Марина Совина
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