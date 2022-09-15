Российский подросток впал в кому и умер после операции на колене
В Ханты-Мансийском автономном округе в Нижневартовске подросток умер в больнице после операции на колене. Об этом сообщил источник Ura.ru в правоохранительных органах.
По его данным, до смерти несовершеннолетний впал в кому. Региональное управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело.
«По версии следствия, в действиях персонала детской окружной больницы усматривается отсутствие надлежащего контроля за состоянием больного после операции и неисполнение ими законодательства в области здравоохранения», — сказал собеседник издания.
Родители мальчика подтвердили его смерть и возбуждение уголовного дела. Подросток умер в июне 2021 года.
Ранее в Смоленском районе Алтайского края 11-летний мальчик умер после лечения зуба в местной стоматологической клинике. Известно, что после посещения врача у мальчика поднялась высокая температура, отнялась нога, а на теле появились сине-багровые пятна.