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Российский подросток впал в кому и умер после операции на колене

В Нижневартовске подросток впал в кому и погиб после операции на колене, СК возбудил дело

Фото: Екатерина Абдулова / URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе в Нижневартовске подросток умер в больнице после операции на колене. Об этом сообщил источник Ura.ru в правоохранительных органах.

По его данным, до смерти несовершеннолетний впал в кому. Региональное управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело.

«По версии следствия, в действиях персонала детской окружной больницы усматривается отсутствие надлежащего контроля за состоянием больного после операции и неисполнение ими законодательства в области здравоохранения», — сказал собеседник издания.

Родители мальчика подтвердили его смерть и возбуждение уголовного дела. Подросток умер в июне 2021 года.

Ранее в Смоленском районе Алтайского края 11-летний мальчик умер после лечения зуба в местной стоматологической клинике. Известно, что после посещения врача у мальчика поднялась высокая температура, отнялась нога, а на теле появились сине-багровые пятна.

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Анастасия Шейкина
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