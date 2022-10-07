Ереван предложил Баку открыть все коммуникации

Пашинян заявил, что Алиев не ответил на предложение открыть все региональные коммуникации

Ереван предложил Баку открыть все региональные коммуникации. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал в Twitter о диалоге с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Азербайджан снова не ответил положительно. Повторяю, Армения готова к разблокированию всех региональных коммуникаций при полном уважении нашего суверенитета и законодательства», — заявил он.

По словам главы Армении, он подтвердил свое предложение на встрече с лидером Азербайджана в Праге, где также присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского совета (ЕС) Шарль Мишель.

Ранее Алиев заявил, что Баку хочет примириться с Ереваном. Он объяснил, что у Азербайджана есть определенный оптимизм в отношении мирного процесса. Он также выразил надежду, что подготовка договора о мире не займет много времени.