Следователи обнаружили под Рязанью тело пропавшей больше года назад россиянки

Под Рязанью следователи обнаружили тело пропавшей год назад 26-летней Елены Логуновой

В Рязанской области следователи обнаружили тело пропавшей год назад 26-летней Елены Логуновой, по подозрению в убийстве которой ранее был задержан ее супруг. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщает ТАСС со ссылкой мать пропавшей.

«Останки тела обнаружили, отправили на генетику, опознания не будет. Завтра мне покажут золотые украшения, принадлежат ли они моей дочери», — добавила она.

Отмечается, что тело было найдено в Спасском районе.

Жительница Рязани Елена Логунова пропала 25 июля 2021 года. После ее исчезновения Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. Поисковые мероприятия оказались безрезультатными. Двор многоэтажного дома, где жили Логуновы, оборудован камерами видеонаблюдения, однако Елена не попала ни на одну из них. А вот ее муж в день исчезновения супруги активно передвигался по городу, успев побывать несколько раз у кладбища и промзоны. Изначально следователи не нашли доказательств против Логунова, однако адвокат пропавшей женщины на протяжении года добивалась его допроса.

30 августа 2022 года Александр Логунов был задержан по подозрению в убийстве жены. Сообщалось, что во время задержания мужчина пытался сбежать.