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Марго Робби отреагировала на кандидатуру Леди Гаги на роль Харли Квинн

Марго Робби положительно оценила кандидатуру Леди Гаги на роль Харли Квинн

Фото: Samir Hussein / Getty Images for Live Nation

Австралийская актриса Марго Робби отреагировала на кандидатуру американской актрисы и певицы Леди Гаги на роль Харли Квинн. Своим мнением звезда поделилась в интервью MTV News.

Артистка, сыгравшая возлюбленную Джокера в двух частях «Отряда самоубийц», положительно оценила то, что Гагу утвердили на роль в проекте «Джокер: Безумие на двоих». Робби отметила, что новость об этом «осчастливила» ее.

«Я с самого начала сказала, что все, чего я хочу, — это чтобы Харли Квинн была одним из тех персонажей, как Макбет или Бэтмен, роли которых всегда переходят от одного великого актера к другому великому актеру», — отметила актриса.

Звезда «Отряда самоубийц» добавила: «Для меня большая честь заложить достаточно прочный фундамент, чтобы Харли теперь могла быть одним из тех персонажей, которых другие актеры могут попробовать сыграть. И я думаю, что она (Леди Гага — примечание «Ленты.ру») сделает с ним что-то невероятное».

В августе стало известно, что Леди Гага получит за роль Харли Квинн в «Джокере» 10 миллионов долларов.

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Анастасия Астахова
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