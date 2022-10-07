Марго Робби отреагировала на кандидатуру Леди Гаги на роль Харли Квинн

Марго Робби положительно оценила кандидатуру Леди Гаги на роль Харли Квинн

Австралийская актриса Марго Робби отреагировала на кандидатуру американской актрисы и певицы Леди Гаги на роль Харли Квинн. Своим мнением звезда поделилась в интервью MTV News.

Артистка, сыгравшая возлюбленную Джокера в двух частях «Отряда самоубийц», положительно оценила то, что Гагу утвердили на роль в проекте «Джокер: Безумие на двоих». Робби отметила, что новость об этом «осчастливила» ее.

«Я с самого начала сказала, что все, чего я хочу, — это чтобы Харли Квинн была одним из тех персонажей, как Макбет или Бэтмен, роли которых всегда переходят от одного великого актера к другому великому актеру», — отметила актриса.

Звезда «Отряда самоубийц» добавила: «Для меня большая честь заложить достаточно прочный фундамент, чтобы Харли теперь могла быть одним из тех персонажей, которых другие актеры могут попробовать сыграть. И я думаю, что она (Леди Гага — примечание «Ленты.ру») сделает с ним что-то невероятное».

В августе стало известно, что Леди Гага получит за роль Харли Квинн в «Джокере» 10 миллионов долларов.