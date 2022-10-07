Путешественник развеял популярный миф о поездках в Арктику

Путешественник Жирухин назвал мифом дороговизну поездок в Арктику

Дороговизна поездок в арктическую зону России — миф. Такое представление о путешествиях в Арктику развеял тревел-блогер Алексей Жирухин в интервью порталу «ФедералПресс».

По словам Жирухина, стоимость поездки в Арктику не отличается от цены путешествия на юг России и зависит только от расстояния. В некоторых случаях, по словам путешественника, поездка на юг обойдется даже дороже.

«Сейчас я лечу на Колыму, и билет туда-обратно у меня выходит 25 тысяч рублей. Не думаю, что это очень дорого», — сообщил изданию блогер.

Также он отметил, что существует множество способов сэкономить на путешествии. В качестве идей для экономии, которые предложил блогер — отказ от питания в ресторанах и ночевка в менее дорогих отелях или вовсе сон в машине.

Ранее сообщалось, что российский путешественник и трэвел-блогер Сергей Сайман решил отправиться на полуостров Гыданский, чтобы найти пропавших в Арктике белых медведей.