На московском балконе обнаружили тело мужчины в полиэтиленовом пакете

На севере Москвы нашли тело 54-летнего мужчины в полиэтиленовом пакете, возбуждено дело

На севере Москвы нашли тело 54-летнего мужчины в полиэтиленовом пакете. Об этом в пятницу, 7 октября, «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

По данным ведомства, 6 октября на балконе квартиры жилого дома на Дубнинской улице обнаружили погибшего мужчину. При осмотре тела правоохранители заметили много телесных повреждений.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли возле водохранилища в подмосковных Мытищах.