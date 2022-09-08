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Тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли возле подмосковного водохранилища

Тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли возле водохранилища в подмосковных Мытищах

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли возле водохранилища в подмосковных Мытищах: после этого было возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя, а следствие выясняет обстоятельства. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 8 сентября, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Московской области.

По данным ведомства, около пристани на Клязьминском водохранилище 7 сентября обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями. Ближайший населенный пункт к месту преступления — поселок Покровская Гора. Следователи и криминалисты уже провели работу на месте; планируется ряд судебно-медицинских экспертиз, ведутся оперативно-разыскные мероприятия для установления личности преступника.

В Мытищинской городской прокуратуре «Ленте.ру» пояснили, что ход расследования уголовного дела поставлен ведомством на особый контроль. Также в Мытищинской прокуратуре отметили, что погибшему было 50 лет.

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Леонид Микуляк
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