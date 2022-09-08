Раскрыта личность убитого на Клязьминском водохранилище мужчины

Убитый на Клязьминском водохранилище оказался председателем правления 3 дачных товариществ

Установлена личность мужчины, чье тело с огнестрельным ранением было обнаружено на Клязьминском водохранилище в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах, раскрыв данные погибшего.

Убитым оказался Александр Фертов 1972 года рождения, он был председателем правления трех дачных товариществ: «Рябинка» в Москве, «Козинки-Люкс» и «Коттеджный поселок» в подмосковной Истре. На нем зарегистрировано 12 единиц оружия, уточняет «МК».

Ранее 8 сентября сообщалось, что тело мужчины с огнестрельными ранениями было найдено у пристани водохранилища вблизи поселке Покровская Гора. Мытищинская городская прокуратура поставила на особый контроль ход расследования уголовного дела.