Россиянам рассказали о возможности получать компенсации за утечку личных данных

Юрист Виноградов: россияне могут получать компенсации за утечку персональных данных

За утечку или разглашение персональных данных можно получить компенсацию. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Персональными данными практически о каждом человеке в современном мире обладают десятки, если не сотни различных компаний и организаций Вадим Виноградов декан факультета права НИУ ВШЭ, руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ

«Чем в более развитом цифровом обществе мы живем, тем чаще случаются разнообразные утечки, "сливы" и преступления, связанные с личными данными. От этого не застрахован никто», — поделился Виноградов.

Право на компенсацию

Профессор сообщил, что в случае утечки личных данных человек имеет право обратиться за компенсацией.

Пострадавший имеет право на получение компенсации от оператора персональных данных, допустившего разглашение информации. Речь идет о возмещении убытков или компенсации морального вреда в судебном порядке. Подавать иски можно сразу с двумя претензиями Вадим Виноградов декан факультета права НИУ ВШЭ, руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ

«К сожалению, это непростой процесс. В случае с возмещением убытков пострадавшему необходимо доказать причинно-следственную связь между фактом разглашения персональных данных и возникновением этих самых убытков, например, украденных с банковской карты средств. Как показывает судебная практика, именно эти факты оспаривают операторы данных, ссылаясь на то, что получить часть информации злоумышленники могли из другого источника», — рассказал юрист.

При обращении с иском о возмещении морального вреда также будет необходимо доказать, что были причинены серьезные эмоциональные или даже физические проблемы, отметил Виноградов.

«Аргумент "волновался" не подойдет. А вот повышенное давление, необходимость приобретения успокоительных препаратов, вызов врача на дом могут послужить доказательствами. Конечно, такие случаи нужно фиксировать и собирать подтверждающие документы, обеспечить явку свидетелей и так далее», — сказал он.

При этом нужно понимать, что в российской судебной практике не существует критериев определения размера назначаемой компенсации морального вреда. Он определяется в каждой конкретной ситуации Вадим Виноградов декан факультета права НИУ ВШЭ, руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ

Если суда не хочется

Если же человек не хочет ввязываться в судебные тяжбы, но ратует за справедливость, то жалобу за разглашение персональных данных можно подать в Роскомнадзор, заявил профессор.

«Это удобно сделать через электронную форму. Если вина оператора персональных данных будет доказана, то он заплатит штраф — правда, не вам, а в счет государства», — заключил Виноградов.

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