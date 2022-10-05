Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В Госдуме назвали мифом анонимность в Telegram

Глава комитета Госдумы по информполитике Хинштейн назвал мифом анонимность в Telegram

Фото: unsplash

Глава комитета Государственной Думы по информполитике Александр Хинштейн назвал мифом анонимность в мессенджере Telegram. Об этом говорится в посте, опубликованном в его Telegram-канале.

Депутат высказался об анонимности в мессенджере, комментируя задержание владельцев Telegram-каналов, которые подозреваются в вымогательстве и шантаже высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров российских компаний.

«Последние задержания владельцев и админов Telegram-каналов — это продолжение масштабной операции силовиков, начатой еще летом против консорциума Telegram-шантажистов», — написал Хинштейн. По словам главы комитета Госдумы, операция проводится сотрудниками управления «К» МВД совместно с ФСБ, Следственным комитетом (СК), Генпрокуратурой и при силовой поддержке Росгвардии.

Предыдущие задержания подозреваемых в вымогательстве лиц прошли в июле, августе и сентябре, отметил депутат. «Результаты проводимой операции наглядно доказывают, что анонимность в Telegram — это миф, и сегодняшние технические возможности спецслужб позволяют успешно деанонимизировать "королей компромата"», — заявил Хинштейн. Он также добавил, что задержанные активно сотрудничают со следствием и дают показания «друг на друга, на заказчиков и даже на своих родственников».

Ранее директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил, что все соцсети и мессенджеры так или иначе взаимодействуют с государственными органами. Специалист указал, что хотя платформы стремятся показать пользователям свою независимость, зачастую они идут на контакт с властями тех или иных стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Страны Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России
Нацбанк Украины возглавит близкий друг главы офиса Зеленского
Российский бюджет недополучил 22,7 миллиарда рублей
В ДНР рассказали об успехах на угледарском направлении
Американского рэпера Half Ounce застрелили во время разговора с беременной женой
Скрывающийся в Лондоне ичкериец Закаев попал под следствие за видео в пользу ВСУ
В МВД ЛНР назвали число наемников со стороны Украины в направлении к Луганску
Тарасова оценила перспективы Загитовой в роли ведущей «Ледникового периода»
Российская социальная сеть сняла сериал
Москвичи назвали подходящую для учителей зарплату
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.