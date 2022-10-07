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Среда обитания

В США появилась возможность поселиться в доме-пещере

В американском штате Колорадо на продажу выставили дом-пещеру за 2,45 миллиона долларов

Фото: Integrated Mountain Group

В США предложили пожить в доме-пещере. Необычный объект выставили на продажу в американском штате Колорадо, сообщает New York Post.

За возможность поселиться в доме-пещере, расположенном внутри горы Iron (Iron Mountain), нынешние владельцы попросили 2,45 миллиона долларов (около 148,2 миллиона рублей). Действующий хозяин купил участок на скале, за несколько лет самостоятельно построил там дом, не имея профильного образования, и прожил в нем вместе со своей семьей 40 лет, прежде чем решил избавиться от него.

Размер жилой площади составляет примерно 278,7 квадратных метра. В доме есть две спальни и столько же ванных комнат, а также кухня, бильярдная комната и терраса с видом на реку и горы. Объект продается со всей необходимой мебелью. Риелторы отмечают, что потолки в некоторых комнатах достаточно низкие, однако нынешние хозяева не испытывают какого-либо дискомфорта в связи с этим.

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Еще одной особенностью объекта является наличие лифта, установкой которого занимался хозяин дома. Конструкция предназначена для четырех человек и позволяет спуститься в жилую часть пещеры. Кроме того, попасть в дом или на поверхность можно по лестнице, состоящей из 168 ступеней. Риелторы назвали постройку восьмым чудом света и отметили, что потенциальные покупатели активно ею интересуются.

В апреле в городе Нью-Берлин в американском штате Висконсин решили найти арендатора для дома с интерьером пещеры. Жилье украсили многочисленными растениями и иллюстрациями, напоминающими наскальные рисунки, а стены, потолки и полы оформили грубо обработанным камнем.

Полина Кислицына
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