В США предложили пожить в поместье-пещере

В США выставили в аренду поместье с интерьером пещеры

В США предложили пожить в необычном поместье. В городе Нью-Берлин в штате Висконсин выставили в аренду дом с интерьером пещеры, сообщает New York Post.

Жилье украшают многочисленные растения и иллюстрации, напоминающие наскальные рисунки, а стены, потолки и полы оформлены грубо обработанным камнем. Дом в 488 квадратных метров расположен на участке площадью 202,3 сотки. Внутри есть шесть спален, семь ванных, кухня, гостиная и комната с бассейном, а снаружи — озеро с пляжем. В теплое время года в нем можно плавать и ловить рыбу, жильцам предоставят лодки и другие приспособления для игр в воде.

Незадолго до публикации объявления об аренде поместье сменило владельца, новый хозяин заплатил за него около 1,2 миллиона долларов. Сделка купли-продажи еще не завершена, но отмечается, что снимать дом можно будет с 26 мая. Перед этим арендодатель планирует сделать масштабный ремонт. Согласно описанию на площадке для размещения и поиска краткосрочной аренды Airbnb, атмосфера поместья напоминает сцену из фильма «Джуманджи» или сеть ресторанов Rainforest Cafe.

Ранее необычный дом предложили купить в Нью-Йорке. Выставленная на продажу за 495 тысяч долларов недвижимость была заброшена почти сто лет назад. В ней нет окон, потолки обвалились, а стены сильно обветшали, новым владельцам также придется провести внутрь воду и электричество.