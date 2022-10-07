Поляки вышли на митинг из-за высоких цен на энергию

В столице Польши Варшаве начались демонстрации из-за высоких цен на энергию

Граждане Польши вышли на митинг «Только темнота», выступая против высоких цен на энергию. Об этом сообщает ТАСС.

Демонстрацию организовали представители органов местного самоуправления. Участники протеста собрались у здания парламента в Варшаве, планируя затем пройти маршем к зданию правительства. У части протестующих были замечены транспаранты и флаги с лозунгами «Госкомпании обкрадывают поляков», «Правительство погружает города в темноту», «Правительство дилетантов».

«Органы местного самоуправления не согласны с деятельностью государственных компаний, которые выставляют счета за электричество на 700 процентов выше, чем в прошлом году. Местные власти не должны быть поставлены перед выбором: ограничивать ли количество учебных часов в школах, закрывать ли бассейны, ликвидировать ли трамвайные пути и автобусные маршруты или гасить уличные фонари», — указали организаторы акции.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в письменном обращении к митингующим возложил вину за происходящее на Россию. Он отметил, что польское правительство уже приняло решение направить на поддержку органов местного самоуправления десятки миллиардов злотых.

Ранее стало известно, что крупнейший нефтеперерабатывающий завод во Франции, принадлежащий компании Total, остановится на неопределенный срок из-за забастовок, организованных профсоюзами. Протесты рабочих связаны с падением уровня жизни из-за подорожавшей энергии. Профсоюзы требуют, чтобы часть сверхприбыли, которую сейчас получают энергетические компании, была направлена на поддержку сотрудников.