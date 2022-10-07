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Россиян наказали за поздравление Путину

Полиция Екатеринбурга задержала семь человек за растяжку на мосту с поздравлением Путину

Кадр: Татьяна Мингалимова

В Екатеринбурге на Макаровском мосту утром появилась растяжка с поздравительной надписью в честь президента России Владимира Путина, отмечающего 70-летие. Однако баннер провисел недолго, кроме того, полицейские наказали инициаторов акции, сообщает информационный портал Е1.

По словам очевидцев, правоохранители задержали семь человек. «Приехали полицейские, погрузили участников и увезли, а растяжку сняли», — сказал один из свидетелей.

В полиции Екатеринбурга произошедшее не комментируют.

Ранее стало известно, какие подарки получил Путин, который в свой день рождения находился на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Так, белорусский лидер Александр Лукашенко подарил юбиляру трактор Belarus той же модели, которой пользуется сам. Машина предназначена для выполнения сельскохозяйственных работ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон привез с собой на мероприятие две пирамиды, выполненные из десятков дынь и арбузов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что подарил Путину открытку.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде и был крещен в Спасо-Преображенском соборе. Он стал третьим сыном в семье, однако два старших брата — Альберт и Виктор — умерли до его рождения.

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Анна Щербакова
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