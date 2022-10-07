Стали известны подарки Путину на день рождения

Лукашенко подарил Путину трактор Belarus на день рождения

Журналисты, прибывшие на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, где в свой день рождения находится президент России Владимир Путин, выяснили, какие подарки главе государства преподнесли участники мероприятия. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Так, белорусский лидер Александр Лукашенко подарил юбиляру трактор Belarus той же модели, которой пользуется сам — подобная машина предназначена для выполнения сельскохозяйственных работ.

«Самый лучший, ручной сборки. (...) Я ему предложу одну насадку-сеялку. Будем сеять хлеб, вырастим и — [президенту Польши Анджею] Дуде, [премьер-министру Польши Матеушу] Моравецкому, Европе, чтоб не голодали и не воровали хлеб в Украине, а везли бедным странам», — заметил Лукашенко.

Кроме того, президент Таджикистана Эмомали Рахмон привез с собой на мероприятие две пирамиды, выполненные из десятков дынь и арбузов.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что подарил Путину на 70-летие открытку. «Открытку от всех подписываем традиционно общую, от администрации», — уточнил он, добавив, что текст поздравления придумывают «специально обученные люди».

Ранее пресс-секретарь рассказывал, что российский президент проведет свой день рождения за работой. Он отметил, что у главы государства в этот день запланировано несколько мероприятий.