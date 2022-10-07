Эрдоган провел переговоры с Путиным

Эрдоган и Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которых они обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

«Президент Эрдоган подтвердил, что Турция готова внести свой вклад в поиск мирного решения украинского вопроса на благо всех сторон», — рассказали в канцелярии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя единственным лидером, который может вести открытый диалог с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским одновременно. Он напомнил о роли Турции при заключении продуктовой сделки, а также при последнем обмене пленными между Россией и Украиной, прошедшем в сентябре.

