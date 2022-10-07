Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Эрдоган провел переговоры с Путиным

Эрдоган и Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Sputnik/Alexander Demyanchuk/Pool / REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которых они обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

«Президент Эрдоган подтвердил, что Турция готова внести свой вклад в поиск мирного решения украинского вопроса на благо всех сторон», — рассказали в канцелярии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя единственным лидером, который может вести открытый диалог с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским одновременно. Он напомнил о роли Турции при заключении продуктовой сделки, а также при последнем обмене пленными между Россией и Украиной, прошедшем в сентябре.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин одобрил кредитные каникулы для военнослужащих
Раскрыты подробности разбойного нападения на инкассаторов в Орске
Суперъяхта попавшего под санкции Мордашова пришвартовалась в Гонконге
Умерла заслуженная художница России Тамара Юфа
Врач назвал причины нежелания заниматься сексом
ЕС одобрит новый пакет военной помощи Украине
Лавров прокомментировал заявление Зеленского о превентивном ядерном ударе
Шизофрения оказалась способна увеличить риск развития деменции в 2,5 раза
Юрист разъяснил ситуацию с контрактами и выплатами для мобилизованных россиян
Раскрыта стоимость квартир в одной из сталинских высоток в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.