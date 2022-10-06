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Эрдоган обозначил свою уникальность в диалоге с Путиным и Зеленским

Президент Турции Эрдоган считает, что только он способен на диалог с Путиным и Зеленским
СюжетПресс-конференция Путина:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает себя единственным лидером, который может вести открытый диалог с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским одновременно. Об этом он заявил на пресс-конференции по программе Европейского политического сообщества в Праге. Слова турецкого президента приводит Anadolu.

Эрдоган напомнил о роли Турции при заключении продуктовой сделки, а также при последнем обмене пленными между Россией и Украиной, прошедшем в сентябре. «Мы заботимся о зерне и удобрениях не меньше, чем об обмене пленными», — сказал он.

Также президент Турции сообщил, что 7 октября у него запланирован телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого они намерены обсудить «последние события».

Кроме этого, Эрдоган убежден, что Турция является ключевой страной для ЕС и всего европейского континента. «Турция незаменима в преодолении вызовов, стоящих перед ЕС, а также в переосмыслении международной роли сообщества», — заявил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган заявил, что установление «худшего мира» на Украине будет лучше «продолжения войны», отметив, что со своей стороны он продолжает «прилагать усилия по прекращению конфликта».

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Екатерина Подвигина
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