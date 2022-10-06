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Эрдоган посчитал установление «худшего мира» лучше «продолжения войны»

Эрдоган заявил, что установление «худшего мира» на Украине лучше «продолжения войны»
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Depo Photos / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посчитал, что установление «худшего мира» на Украине будет лучше «продолжения войны». Его слова на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Праге передает ТАСС.

«Хотя неприемлемые события на местах затрудняют нашу работу, мы продолжаем прилагать усилия по прекращению конфликта с верой в то, что даже самый худший мир лучше войны», — заявил турецкий лидер.

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Марина Совина
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