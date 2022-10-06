Эрдоган посчитал установление «худшего мира» лучше «продолжения войны»

Эрдоган заявил, что установление «худшего мира» на Украине лучше «продолжения войны»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посчитал, что установление «худшего мира» на Украине будет лучше «продолжения войны». Его слова на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Праге передает ТАСС.

«Хотя неприемлемые события на местах затрудняют нашу работу, мы продолжаем прилагать усилия по прекращению конфликта с верой в то, что даже самый худший мир лучше войны», — заявил турецкий лидер.