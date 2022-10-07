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Охранника и контролера задержали за совращение 13-летней российской школьницы

В Петербурге охранника и контролера задержали за совращение 13-летней школьницы у нее дома

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Петербурге 18-летнего контролера магазина одежды и 34-летнего охранника задержали за совращение 13-летней школьницы. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщает «Фонтанка».

По сведениям издания, они пришли в гости к девочке в один и тот же день, 5 октября, и с интервалом в несколько часов вступили с ней в интимные отношения.

Позже молодого контролера задержали, возбудили в отношении него дело и отпустили под подписку о невыезде. Охранник сейчас находится в отделе полиции в Шушарах, куда его доставили за мелкое хулиганство. Известно, что со школьницей он познакомился в интернете. Решается вопрос о возбуждении в отношении него дела.

6 октября сообщалось, что в Петербурге молодой человек связал и изнасиловал российскую школьницу в отеле.

Елизавета Новикова
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