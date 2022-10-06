Молодой человек связал и изнасиловал российскую школьницу в отеле

В Петербурге молодой человек пригласил 16-летнюю девушку в отель, связал и изнасиловал

В Санкт-Петербурге молодой человек изнасиловал 16-летнюю девушку в отеле. Об этом в четверг, 6 октября, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, потерпевшая поехала на свидание с парнем: их познакомили год назад общие друзья. Юноша отвез школьницу на каршеринге в отель на Старо-Петергофском шоссе. Пара выпивала, а затем фигурант связал руки и ноги жертвы ее одеждой и надругался над ней. Вскоре он отпустил девушку, и она ушла.

Родители несовершеннолетней отвезли ее в больницу. Врачи зафиксировали ссадины и синяки на ногах потерпевшей.

Сейчас правоохранители проводят проверку. Известно, что школьница живет в полной, но неблагополучной семье.