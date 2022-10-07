Россиянка рассказала об обстрелах беженцев проамериканскими снайперами в Сирии

Пленная россиянка рассказала об обстреле беженцев проамериканскими снайперами в Сирии

Россиянка Яна Комар, находящаяся с пятью малолетними детьми в лагере для военнопленных «Аль-Холь» на территории Сирии, рассказала об обстрелах беженцев снайперами из проамериканской коалиции зимой 2019 года. Своими воспоминаниями в четверг, 6 октября, Комар поделилась с «Лентой.ру».

По словам россиянки, которая была одной из жен уроженца Дагестана по имени Абдула, многие испугались наступления проамериканской коалиции на территорию, подконтрольную запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Зимой 2019 года Комар находилась на этой территории.

В то время беженцы спасались от войны и оказались в тяжелых условиях возле города Аль-Багхуз Фавкани. Семья Комар решила временно остановиться в самодельном укрытии среди высохших гранатовых деревьев.

«Я и другие жены вместе с Абдулой из последних сил посменно копали землю, чтобы сделать это место хоть немного безопасным. Все, что мы смогли, — это вырыть углубление на высоту двух железных частей лопаты. А лежащая по периметру вырытая земля стала стенами нашего "дома"», — описала россиянка тяжелые будни беженцев.

Спасавшиеся от войны люди оказались между силами враждующих сторон. Беженцы готовили еду на кострах, рубили на дрова гранатовые деревья, при этом многие из них погибали от бомбежек и холода. Из-за «игр» проамериканских снайперов самым большим испытанием для голодных людей был спуск к реке за водой.

«Даже просто спуститься к реке за водой было настоящим испытанием: с другого берега нас обстреливали снайперы проамериканской коалиции — как будто играли с нами. То тут, то там свистели их пули: они стреляли так, чтобы пули ложились рядом с ногами, летели над головой или дырявили одежду, но не причиняли вреда», — рассказала Яна Комар.

Полную версию интервью с Яной Комар можно прочитать здесь.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru