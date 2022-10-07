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Илон Маск предложил решение тайваньского вопроса

Илон Маск предложил сделать Тайвань специальной административной зоной Китая
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Mike Blake / Reuters

Конфликт за Тайвань неизбежен, и он очень дорого обойдется мировой экономике. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск в интервью Financial Times.

Бизнесмен предложил решение этого вопроса — сделать Тайвань специальной административной зоной Китая по примеру Гонконга. «Я бы рекомендовал продумать, как наделить Тайвань статусом специальной административной зоны, хотя это, возможно, не всех устроит», — отметил он. По мнению Маска, условия такого соглашения могли бы быть более мягкими, чем в Гонконге.

Миллиардер также оценил ущерб от возможного тайваньского конфликта — он считает, что потери могут составить около 30 процентов ВВП мировой экономики.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не видят непосредственной угрозы вторжения Китая на Тайвань. Однако, по его мнению, председатель КНР Си Цзиньпин использовал недавний визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань как «попытку создать новую норму».

Обострение конфликта в Тайваньском проливе началось на фоне поездки на остров Пелоси в начале августа этого года. Тайваньские власти до сих пор сообщают, что военные КНР нарушают медианную линию. Пекин счел визит американского политика на остров игнорированием принципа одного Китая, закрепленного в трех американо-китайских коммюнике. Согласно ему, международное сообщество признает КНР и Тайвань единым государством.

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Варвара Кошечкина
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