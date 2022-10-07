Кремль ответил на сообщения о спорах с Путиным по поводу СВО

Песков назвал разногласия по поводу СВО в окружении Путина частью рабочего процесса

В ближайшем окружении президента России Владимира Путина ведутся дискуссии по поводу специальной военной операции (СВО) на Украине, однако все споры являются частью рабочего процесса. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов The Washington Post о якобы произошедшем расколе в администрации президента.

По его словам, главе государства пришлось принимать ключевые решения — например, объявить о частичной мобилизации. «По поводу таких моментов есть разногласия. Некоторые думают, что мы должны действовать иначе, но все это часть обычного рабочего процесса», — сообщил Песков.

Он также отметил, что споры и обсуждения среди властей России — об экономике, образовании, СВО — не являются признаком какого-либо раскола. Информацию издания о том, что человек из ближайшего окружения президента якобы открыто заявил о несогласии с его решениями, Песков назвал абсолютной неправдой.

Ранее Песков прокомментировал критику в адрес Минобороны России со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. По его словам, руководитель региона внес большой вклад в спецоперацию на Украине и вправе высказывать свою точку зрения и давать оценки. По мнению Пескова, в тяжелые моменты руководителям российских регионов следует исключать эмоции при оценках.