Россиянка рассказала о выживании среди террористов в Сирии

Россиянка рассказала о выживании на подконтрольной террористам части Сирии

Россиянка Яна Комар, находящаяся с пятью малолетними детьми в лагере для военнопленных «Аль-Холь» на территории Сирии, рассказала о выживании среди боевиков запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Своими воспоминаниями в четверг, 6 октября, Комар поделилась с «Лентой.ру».

По словам уроженки Санкт-Петербурга Яны Комар, вместе с детьми она оказалась на территории Сирии в 2014 году по воле своего супруга: он решил отправиться на подконтрольную ИГ территорию, чтобы жить по законам шариата. Переселенцев сначала разместили в общежитиях, а затем отправили в Ракку — на тот момент столицу ИГ. Там Яна впервые попала под обстрел.

«В тот момент мы стояли в пробке на мосту через Евфрат. "Если рванет здесь, мы рухнем в воду и погибнем", — думала я в панике. От этих мыслей меня отвлек новый взрыв, который был значительно ближе первого. После него в воздух взмыл столб черного дыма»,— рассказала россиянка.

После того как первый муж погиб, Яну взял в жены уроженец Дагестана Абдула. У мужчины уже было несколько жен с детьми. По словам Яны, он женился, чтобы помочь женщинам и их детям. Из-за жестокостей, которые творили террористы, семья Комар разочаровалась в идеях ИГ и была вынуждена бежать.

«Меня шокировала публичная казнь иорданского пилота, которого террористы из ИГ сожгли заживо и раскатали бульдозером: я видела, как его обгоревшее тело крошилось на части. Это было кошмарное зрелище. Тогда я четко поняла, что с ИГ что-то не так — ведь ислам такого не допускает», — отметила собеседница «Ленты.ру».

Ранее пленница лагеря «Аль-Холь» рассказала об обстрелах беженцев снайперами из проамериканской коалиции зимой 2019 года.

Полную версию интервью с Яной Комар можно прочитать здесь.

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