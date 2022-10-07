Уровень тревожности россиян снова вырос

ФОМ сообщил, что 70 процентов россиян тревожны, а 26 процентов сохраняют спокойствие

Только 26 процентов россиян сейчас сохраняют спокойствие, говорится в исследовании фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Результаты опроса, показавшего, как снова вырос уровень тревожности россиян, опубликованы на сайте организации.

В 70 процентах случаев респонденты заявили, что сейчас их настроение тревожное. Еще 4 процента затруднились с ответом. При этом на предыдущей неделе этот показатель тревожности резко вырос почти в два раза — с 35 до 69 процентов.

Опрос проводился с 30 сентября по 2 октября в 104 населенных пунктах 53 субъектов России.

Ранее главный врач Центральной клинической психиатрической больницы имени Ф. А. Усольцева Антон Масякин перечислил несколько эффективных методов борьбы со стрессом. По словам специалиста, наиболее простой способ — сделать глубокий вдох носом, досчитать до пяти, чтобы кислород наполнил легкие полностью, а затем сделать еще более глубокий выдох ртом, считая до шести и выталкивая воздух брюшными мышцами.