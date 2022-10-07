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Уровень тревожности россиян снова вырос

ФОМ сообщил, что 70 процентов россиян тревожны, а 26 процентов сохраняют спокойствие

Фото: Ben White / Unsplash

Только 26 процентов россиян сейчас сохраняют спокойствие, говорится в исследовании фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Результаты опроса, показавшего, как снова вырос уровень тревожности россиян, опубликованы на сайте организации.

В 70 процентах случаев респонденты заявили, что сейчас их настроение тревожное. Еще 4 процента затруднились с ответом. При этом на предыдущей неделе этот показатель тревожности резко вырос почти в два раза — с 35 до 69 процентов.

Опрос проводился с 30 сентября по 2 октября в 104 населенных пунктах 53 субъектов России.

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Ранее главный врач Центральной клинической психиатрической больницы имени Ф. А. Усольцева Антон Масякин перечислил несколько эффективных методов борьбы со стрессом. По словам специалиста, наиболее простой способ — сделать глубокий вдох носом, досчитать до пяти, чтобы кислород наполнил легкие полностью, а затем сделать еще более глубокий выдох ртом, считая до шести и выталкивая воздух брюшными мышцами.

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Александра Лисица
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