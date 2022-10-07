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Психиатр раскрыл эффективные методы борьбы со стрессом

Психиатр Масякин перечислил дыхательные упражнения, помогающие справиться со стрессом

Фото: Victoria Heath / Unsplash

Главный врач Центральной клинической психиатрической больницы имени Ф. А. Усольцева Антон Масякин перечислил несколько эффективных методов борьбы со стрессом. Способы справиться с волнением он раскрыл в беседе с News.ru.

По словам специалиста, наиболее простой способ — сделать глубокий вдох носом, досчитать до пяти, чтобы кислород наполнил легкие полностью, а затем — сделать еще более глубокий выдох ртом, считая до шести и выталкивая воздух брюшными мышцами. Масякин указал, что во время этого дыхательного упражнения очень важно следить за тем, чтобы выдох по времени был длиннее вдоха. Он объяснил, что кислород, поступающий в мозг, поможет ему работать эффективнее, а это, в свою очередь, позволит спокойнее воспринимать ситуацию и мыслить логически.

Еще одним действенным способом собеседник издания назвал дыхание с чередованием ноздрей. Масякин уточнил, что для этого важно сесть в удобную позу с прямой спиной и сделать серию глубоких вдохов и выдохов, причем вдыхать воздух нужно правой ноздрей, а выдыхать — левой. После этого специалист советует начать делать вдохи той же ноздрей, через которую совершали вдох, и выдыхать через правую. Практиковать эту технику рекомендуется в течение 5-10 минут.

Усилить эффект данного способа поможет воображение: для этого нужно представить, как человека вместе с выдохом покидают все негативные ощущения и тревоги, тогда как со вдохом приходит спокойствие.

Перечисляя способы справиться с волнением, психиатр также предложил переключать внимание на какой-то конкретный предмет и внимательно его рассматривать. Собеседник News.ru заверил, что названные им способы помогут снизить накал эмоций.

Ранее клинический психолог назвала способы справиться с осенней хандрой.

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Варвара Кошечкина
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