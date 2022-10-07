Психиатр раскрыл эффективные методы борьбы со стрессом

Психиатр Масякин перечислил дыхательные упражнения, помогающие справиться со стрессом

Главный врач Центральной клинической психиатрической больницы имени Ф. А. Усольцева Антон Масякин перечислил несколько эффективных методов борьбы со стрессом. Способы справиться с волнением он раскрыл в беседе с News.ru.

По словам специалиста, наиболее простой способ — сделать глубокий вдох носом, досчитать до пяти, чтобы кислород наполнил легкие полностью, а затем — сделать еще более глубокий выдох ртом, считая до шести и выталкивая воздух брюшными мышцами. Масякин указал, что во время этого дыхательного упражнения очень важно следить за тем, чтобы выдох по времени был длиннее вдоха. Он объяснил, что кислород, поступающий в мозг, поможет ему работать эффективнее, а это, в свою очередь, позволит спокойнее воспринимать ситуацию и мыслить логически.

Еще одним действенным способом собеседник издания назвал дыхание с чередованием ноздрей. Масякин уточнил, что для этого важно сесть в удобную позу с прямой спиной и сделать серию глубоких вдохов и выдохов, причем вдыхать воздух нужно правой ноздрей, а выдыхать — левой. После этого специалист советует начать делать вдохи той же ноздрей, через которую совершали вдох, и выдыхать через правую. Практиковать эту технику рекомендуется в течение 5-10 минут.

Усилить эффект данного способа поможет воображение: для этого нужно представить, как человека вместе с выдохом покидают все негативные ощущения и тревоги, тогда как со вдохом приходит спокойствие.

Перечисляя способы справиться с волнением, психиатр также предложил переключать внимание на какой-то конкретный предмет и внимательно его рассматривать. Собеседник News.ru заверил, что названные им способы помогут снизить накал эмоций.

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