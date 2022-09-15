Психолог назвала способы справиться с осенней хандрой

Психолог Валерия Рыжик посоветовала осенью больше спать и гулять

Осенью, когда у многих эмоциональный фон снижается, нужно дольше спать и больше гулять, рассказала клинический психолог, эксперт «Гемотест» Валерия Рыжик. Она назвала «Ленте.ру» и другие способы справиться с осенней хандрой.

Рыжик обратила внимание, что многие игнорируют методы предупреждения появления апатии, хотя они на удивление просты. Справиться с ними может каждый человек, если только у него нет диагностированной депрессии, добавила она.

Главную роль в поддержании психологического комфорта играет продолжительный сон, напомнила клинический психолог: спать ночью нужно не менее семи-девяти часов. При этом за час-полтора до сна нужно выключить телевизор и убрать телефон, посоветовала Рыжик.

Помните, что «досыпание» в выходные не восполняет полноценную норму сна за неделю Валерия Рыжик Клинический психолог

Не стоит отказываться и от пеших прогулок несколько раз в неделю минимум по полчаса, рассказала психолог, так как активность на свежем воздухе улучшает работу мозга и способствует легкому засыпанию. Для борьбы с плохим настроением Рыжик посоветовала хвалить себя и близких. Причем, не только за достижение высоких целей, но и за небольшие бытовые подвиги: приготовление ужина, помощь в уборке и прочих делах.

Теплая ванна с ароматной пеной, массаж и медитация также помогут расслабиться

Улучшить настроение помогут поход по магазинам или онлайн-шопинг, уверена собеседница «Ленты.ру». В то время как самоизоляция и отказ от общения с друзьями могут усугубить и без того упадническое настроение, отметила Рыжик. По ее словам, отказ от общения с близкими лишает человека поддержки, к тому же иногда, чтобы выйти из хандры, достаточно, чтобы кто-то вовремя выслушал и посочувствовал.

«Посещайте выставки, музеи, театры, концерты, — сказала клинический психолог. — Такие походы позволят мозгу и психике напитаться новой информацией и впечатлениями».

Также психолог напомнила, что алкоголь и курение — это ложные помощники в борьбе с депрессией и апатией, потому что они только усугубляют ситуацию. Спиртные напитки и никотин дают лишь краткосрочную иллюзию расслабления, за которой уже на следующий день следует резкое снижение настроения, а при регулярном употреблении вырабатываются трудно поддающиеся лечению зависимости и проблемы со здоровьем.

По словам Рыжик, осенняя хандра может быть вызвана не психологическими, но и соматическими нарушениями: железодефицитной анемией, эндокринными нарушениями. Уточнить диагноз поможет врач и лабораторная диагностика: определение уровня гемоглобина, ферритина, витамина D, гормонов щитовидной железы.

При наличии суицидальных мыслей нужно немедленно обратиться к специалисту, подвела итог психолог.

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