СПЧ ООН заявил, что будет фиксировать нарушения прав человека в России

Совет по правам человека (СПЧ) ООН проголосовал за утверждение должности специального следователя, который будет фиксировать нарушения на территории России. Об этом сообщает агентство Reuters.

За инициативу проголосовали 17 членов Совета, против высказалось 6, оставшиеся 24 воздержались. Представитель России при СПЧ ООН в Женеве Геннадий Гатилов раскритиковал такое решение и заявил, что западные страны используют Совет для достижения своих политических целей.

В тексте принятой резолюции сказано, что к такому решению СПЧ подтолкнули «атмосфера страха, репрессии и насилие в стране, а также невозможность работы правозащитных организаций». Новый следователь займется фиксацией и расследованием случаев нарушения прав человека.

Ранее МИД Китая заявил, что СПЧ ООН должен привлечь внимание мировой общественности к нарушениям прав человека со стороны Запада, в особенности со стороны США и Великобритании. Китай осудил Запад за попытки политических манипуляций и призвал вернуться на путь диалога и сотрудничества между всеми государствами для защиты прав человека.