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Россиянам предсказали волну банкротств

«Ъ»: юристы предсказывают волну банкротств в России после отмены моратория

Фото: Unsplash

За первые пять дней после отмены моратория на банкротство кредиторы сообщили о планах обанкротить почти 2,5 тысячи своих должников, что сравнимо с показателями целого месяца. Юристы предсказывают волну банкротств в 2023-2024 годах, если государство и бизнес «не подставят друг другу плечо», пишет «Коммерсантъ».

За девять месяцев несостоятельными были признаны 192,14 тысячи человек, а всего с октября 2015-го банкротами стали 669,3 тысячи россиян. Благодаря мораторию в три раза снизилось количество намерений кредиторов подать на банкротство своих должников.

Партнер КА Delcredere Максим Степанчук ожидает активности от налоговиков после отмены моратория. Замминистра экономики Илья Торосов уверен, что мораторий помог «предотвратить некоторые панические настроения». Советник юрфирмы Orchards Азат Ахметов ожидает «взрывного роста» банкротных дел в четвертом квартале и в 2023 году, оценивая увеличение числа заявлений в самом оптимистичном варианте по юрлицам на 30-50 процентов, по гражданам — на 20-30 процентов.

Он допускает банкротства даже целых промышленных групп «с учетом общего накопленного негативного эффекта от коронавируса и санкций».

Мораторий на банкротства и взыскания, объявленный правительством на полгода с 1 апреля, прекратил свое действие со 2 октября.

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Платон Щукин
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